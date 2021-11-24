Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Kuvvetli yağış beklenen illere, metrekareye 20-50 kilogram, çok kuvvetli yağış beklenen yerlere ise 51-75 kilogram arası yağışın düşeceği tahmin ediliyor.

Yağışların oluşturacağı heyelan ve su baskınlarına dikkat

Yağışların zamanla 1100 metre üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Açıklamada, kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.