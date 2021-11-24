Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 6 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 6 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Tepecik mevkisindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda satışa hazır 6 bin 650 litre sahte içki bulundu.
Jandarma ekipleri, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.
Etiketler: Çanakkale Sahte İçki
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