İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinden yapmaktan hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki İ.B'nin bir adreste saklandığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.B'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.