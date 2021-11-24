Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 18 yıl cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Şanlıurfa'da hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinden yapmaktan hakkında 18 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki İ.B'nin bir adreste saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, İ.B'yi kaçmaya çalışırken yakaladı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Şanlıurfa Uyuşturucu
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