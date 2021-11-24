Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
150 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi takside çantasını unuttu. Taksici, içerisinde yaklaşık 150 bin lira değerinde döviz olan çantayı sahibine teslim etti.
Aksaray’da taksiye binen Tacikistan uyruklu Muhammed Saddoru, Güngören’de indi.
Bir süre sonra içerisinde yaklaşık 150 bin lira değerinde dövizin bulunduğu çantayı arka koltukta gören taksi sürücüsü Metin Güler, Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi’ne giderek durumu polis ekiplerine anlattı.
İnceleme sonucu çantanın sahibine ulaşan ekipler, Muhammed Saddoru’yu polis merkezine davet etti. Ekipler, çantayı tutanakla sahibine teslim etti.
Polis merkezi önünde gazetecilere açıklama yapan taksi sürücüsü Güler, vatandaşlık görevini yaptığını belirtti. Çantanın sahibi Saddoru ise taksiciye teşekkür etti.
Etiketler: İstanbul
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