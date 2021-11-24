Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki araçtan dışarıya ateş saçtı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir gencin etrafa ateş açması kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl'de seyir halinde olan hafif ticari araçta meydana geldi. Bir şahıs, arkadaşlarıyla ilerleyen araçtan dışarıya doğru etrafa ateş açmaya başladı.
O anları görüntüleyen genç, sosyal medya hesabında paylaştı. Videoyu izleyenler, bu duruma tepki gösterdi.
Videoyu izleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bursa
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