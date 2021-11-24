Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Silahla ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen kadının 20 yaşındaki Ekin Gökçe Yıldız olduğunu tespit etti.

Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Aynı apartmanda yaşayan 2 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişi ise aranıyor.

Birlikte yaşadığı kişi de öldürülmüştü

Yapılan araştırmalarda, kadının imam nikahıyla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Ekin Gökçe Yıldız'ın annesi Nermin Yıldız, torunu ile morga geldi.

Cesedi teşhis eden Yıldız, "Kızım daha 20 yaşındaydı. Önce damadımı öldürdüler, şimdi de kızımı öldürdüler. Torunumu 6 aylıkken babasız, 3 yaşında annesiz bıraktılar" dedi.