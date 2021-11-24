Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak balık avlayana para cezası
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Nazik Gölü'nde kaçak balık avlayan kişiye 1854 lira idari para cezası verildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 20 Kasım'da Ahlat ilçesinde koruma altındaki Nazik Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarını aldı.
1 kamyonda 425 kilogram inci kefali bulundu
İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dilburnu-Nazik yolu üzerinde yapılan kontrolde bir kamyonette 425 kilogram inci kefali ele geçirildi.
[Fotoğraf :AA]
Balıklar, Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Yasak avlanan şüpheliye 1854 lira idari yaptırım cezası uygulandı.
Etiketler: Balıkçılık Bitlis Kaçak Avcılık
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