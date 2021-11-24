Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı 20 Kasım'da Ahlat ilçesinde koruma altındaki Nazik Gölü'nde kaçak balık avcılığı yapıldığı ihbarını aldı.

1 kamyonda 425 kilogram inci kefali bulundu

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma ve Ahlat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dilburnu-Nazik yolu üzerinde yapılan kontrolde bir kamyonette 425 kilogram inci kefali ele geçirildi.

[Fotoğraf :AA]

Balıklar, Ahlat Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Yasak avlanan şüpheliye 1854 lira idari yaptırım cezası uygulandı.