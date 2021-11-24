Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında 4 noktada arazi araması yaptı.

Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 11 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, 21 mutfak tüpü, 11 piknik tüpü ve 1 el dürbünü ele geçirildi.

Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.