Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı teröristlerin kullandığı 11 sığınak imha edildi
[Fotoğraf: TRT Haber/Arşiv]
Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan 11 sığınak bulundu.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen "Eren Kış-6" operasyonu kapsamında 4 noktada arazi araması yaptı.
Terör örgütü PKK tarafından kullanılan 11 sığınakta yapılan aramada, el yapımı patlayıcı, 21 mutfak tüpü, 11 piknik tüpü ve 1 el dürbünü ele geçirildi.
Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.
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