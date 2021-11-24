Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İznik'te durdurulan otomobilde uyuşturucu yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bursa'nın İznik ilçesinde, şüphe üzerinde durdurulan bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi.
İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Orhangazi yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, farklı çeşitlerde topam 43 gram uyuşturucu madde ve tohum ele geçirildi.
Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 38 yaşındaki F.K. ve 25 yaşındaki Y.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
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