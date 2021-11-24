Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir ve Manisa'da 'kaçak tütün' baskını: 6 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir ve Manisa'da tespit edilen adreslere düzenlenen baskınlarda, çok sayıda kaçak tütün ürünü ile imalatında kullanılan materyal ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da bandrolsüz ve kaçak sigara ticareti yapıldığı tespit edildi.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mayıs'tan bu yana yürütülen soruşturmanın ardından, Karabağlar, Buca ve Menderes'teki 7 adrese, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de 3 adrese bugün eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Adreslerdeki aramalarda çok sayıda kaçak sigara, 9 defter, 6 fatura ve irsaliye ele geçirildi.
Baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.
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