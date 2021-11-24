İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, İzmir ve Manisa'da bandrolsüz ve kaçak sigara ticareti yapıldığı tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mayıs'tan bu yana yürütülen soruşturmanın ardından, Karabağlar, Buca ve Menderes'teki 7 adrese, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde de 3 adrese bugün eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda kaçak sigara, 9 defter, 6 fatura ve irsaliye ele geçirildi.

Baskınlarda 6 şüpheli, gözaltına alındı.