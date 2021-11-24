Haber Giriş: 24 Kasım 2021 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Trabzon'da, FETÖ düzenlenen operasyonda, askeri okul sınavlarında kodlama yoluyla usulsüzlük yaptıklarını belirlenen 4 zanlı gözaltına alındı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin askeri okul sınavlarında aday numarası ve TC kimlik numarası üzerinden kodlama yoluyla usulsüzlük yaptıklarını belirledi.
Örgüt üyeleri ile iletişim kurmak amacıyla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları da tespit edilen M.E.A, A.S, T.A. ve O.S'nin adreslerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü FETÖ Trabzon
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