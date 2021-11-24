Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin askeri okul sınavlarında aday numarası ve TC kimlik numarası üzerinden kodlama yoluyla usulsüzlük yaptıklarını belirledi.

Örgüt üyeleri ile iletişim kurmak amacıyla ardışık arama yöntemiyle irtibat kurdukları da tespit edilen M.E.A, A.S, T.A. ve O.S'nin adreslerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.