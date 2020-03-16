Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 7 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 107 çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 253 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.