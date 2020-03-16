Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzon'da çok sayıda silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçaabat ve Tonya ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 4 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silaha el konuldu.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Tonya ilçesinde 2 şüphelinin evinde yapılan aramada, 7 tabanca, 7 tabanca şarjörü, 107 çeşitli çaplarda fişek, bedel ve tarih bilgileri yazılmış çok sayıda senet ile suç gelirlerinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Akçaabat ilçesinde ise 2 şüpheli şahsın evinde arama yapan jandarma ekipleri, bir uzun namlulu tüfek, 3 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 3 av tüfeği, 253 çeşitli çaplarda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: trabzon haberSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:09
Son Haberler
- 11:29
- 11:28
- 11:27
- 11:25
- 11:24
Sıradaki Haber
Taksim'de maske ve eldivenli koranavirüs önlemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz