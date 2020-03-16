İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.

Metrobüse binenlerin dezenfekte kullandıkları da görüldü.

"Önlemimizi almamız gerekiyor"

Vatandaşlar ölümcül virüse karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Altunizade'den metrobüse binen bazı vatandaşların maske taktığı ve el dezenfektanı kullandığı görüldü.

Maske ile metrobüse binen bir yolcu "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz için hem de toplum için. Önlemimizi almamız gerekiyor. Gerekli kurallara uyarsak kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.