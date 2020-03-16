Haber Giriş: Kaynak: DHA
Taksim'de maske ve eldivenli koranavirüs önlemi
[Fotoğraf: DHA]
Toplu taşıma kullanan vatandaşlar koronavirüse karşı tedbirlerini artırıyor. İşlerine gitmek için Taksim Meydanı'nı gelen vatandaşlar, maskenin yanı sıra eldiven de takmaya başladı.
İstanbul'da koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullanan vatandaşlar maske ve eldiven takmaya başladı.
Metrobüse binenlerin dezenfekte kullandıkları da görüldü.
"Önlemimizi almamız gerekiyor"
Vatandaşlar ölümcül virüse karşı ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Altunizade'den metrobüse binen bazı vatandaşların maske taktığı ve el dezenfektanı kullandığı görüldü.
Maske ile metrobüse binen bir yolcu "Dikkat etmemiz gerekiyor. Hem kendimiz için hem de toplum için. Önlemimizi almamız gerekiyor. Gerekli kurallara uyarsak kısa sürede atlatacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Etiketler: koronavirüs tedbirleri Taksim önlem koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 10:27
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