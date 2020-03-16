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Mersin'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Mersin'de, iki grubun alacak meselesi nedeniye başlayan tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
İddiaya göre, Toroslar ilçesinde bulununan Dalakdere Mahallesi'ndeki restoranda karşılaşan iki grup alacak meselesinden tartışmaya başladı.
Tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.
Göğsünden ve boynundan vurularak yaralanan Umut Güneş, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
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