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"Umreden dönenler sağlık kontrolünden geçirildi"
[Fotoğraf:AA (Arşiv)]
Umreden dönen vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, "Umreden dönen vatandaşlar sağlık kontrolünden geçirildi" dedi.
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, umreden dönen vatandaşların gerekli sağlık kontrolünden geçirildiğini bildirdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte gerekli önlemlerin alındığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
"Umreden ilimize gelen tüm vatandaşlarımız tek tek aranarak ve önceki gün gelen umrecilerden başlayarak ziyaret edildi. Gerçekleştirilen ziyarette vatandaşlarımız sağlık kontrolünden geçirilerek, kendilerine izolasyon konusunda eğitim verilmiştir."
Etiketler: umre şanlıurfa koronavirüs tedbirleri koronavirüsSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:44
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