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İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul polisi, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince Arnavutköy ve Eyüp'de operasyon yapıldı.
Önceden tespit edilen 47 adrese düzenlenen operasyonda uyuşturucu satıcılığı yaptıkları belirtilen bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: narkotik uyuşturucu operasyonuSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:24
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