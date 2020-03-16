Samsun'un Kavak ilçesinde, 116 metrelik direkte, Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk Bayrağı, ilgi görüyor. 2 bin metre karelik alana sahip, 450 kilogram ağırlığındaki paraşüt kumaşından hazırlanan bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor.

Kavak ilçesindeki, Türkiye’nin dalgalanan en büyük bayrağı olarak gösterilen 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı, 9 yıl önce yaptırıldı. Türk Bayrağı'nın yer aldığı 116 metre yüksekliğindeki direk ise 92 ton ağırlığa sahip.

Temeline 400 ton beton dökülen 730 metre rakımdaki Türk Bayrağı'nın ağırlığı ise 450 kilo. Paraşüt kumaşı kullanılarak üretilen bayrak, 2 ayda bir değiştiriliyor. Samsun-Ankara Karayolu üzerinde bulunan bayrağı görenler ise araçlarını durdurup fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Türk Bayrağı'nın alt kısmında ise ay yıldız şeklinde bir de mescit bulunuyor.

"Dünyada ikinci sırada"

Bayrağın yer aldığı akaryakıt istasyonu yöneticisi Yusuf Kesler, Türkiye'nin en büyük dalgalanan bayrağını görenlerin büyük gurur yaşadığını belirterek, "2 bin metrekarelik alana sahip bayrağımız, Türkiye'de dalgalanan en büyük Türk bayrağı. Dünyada ise dalgalanan en büyük ikinci bayrak. Bu bizim için büyük bir gurur. Samsun-Anakara karayolu üzerinde seyahat eden araçların sürücüleri bayrağı gördüklerinde durup mutlaka fotoğraf çektiriyorlar. Ayrıca bayrağı görebilmek ve fotoğraf çektirmek için buraya gelenler oluyor. Bu da bizi onurlandırıyor" dedi.