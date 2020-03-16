Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 12 derece olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor.

