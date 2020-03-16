Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 16,86 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 170,92 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.

Saat 04.53'te meydana gelen deprem, 8,35 kilometre derinlikte kaydedildi.