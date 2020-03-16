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Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 16,86 kilometre, Muğla'nın Datça ilçesinin ise 170,92 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde sarsıntı oldu.
Saat 04.53'te meydana gelen deprem, 8,35 kilometre derinlikte kaydedildi.
Etiketler: Akdeniz deprem AFAD Muğla datça depremSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 05:06
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