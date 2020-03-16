Haber Giriş: Kaynak: İHA
Sakarya'da beton mikserine çarpan araç alev aldı
[Fotoğraf: İHA]
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, beton mikserine çarpan araç yandı. Araçta bulunan kişilerin kendilerini son anda dışarı atmasıyla ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
İddiaya göre, Korucuk istikametine doğru seyir halinde olan bir araç Camili Mahallesi mevkiinde beton mikserine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bir anda alev aldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Yol bir süre trafiğe kapandı
Alevlere teslim olarak tamamen kullanılamaz hale gelen araçta bulunan kişilerin kendilerini son anda dışarıya atması ise olası bir facianın önüne geçti.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol aracın kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.
Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sakaryai beton mikseri yangın otomobilSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 02:40
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