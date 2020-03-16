Haber Giriş: Kaynak: İHA
Çorum'da iki katlı ev kül oldu
[Fotoğraf: İHA]
Çorum’un İskilip ilçesinde iki katlı bir evde yangın çıktı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
İskilip'e bağlı Kuruçay köyü Akkil mezrasında Ömer ve Mehmet Sağlam’a ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi kapladı.
Sağlam ailesinin evinden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeyi arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.
[Fotoğraf: İHA]
Ölen ya da yaralanan olmadı
Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri tarafından yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: çorum yangın ev yangını itfaiyeSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 01:56
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