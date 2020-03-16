Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da düğünevinin ahşap salonu çöktü: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Köşk ilçesinde düğünevinin salonu kalabalık sebebiyle çöktü. Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı.
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'nde Emir Ayşe ile Ferhat Taner çifti, düğünün ardından evlerine geçti.
Çifti tebrik etmeye gelen komşuları ve yakınlarının sayıca fazla olmasından dolayı tabanı ahşap salon çöktü.
Çökme sonucu aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi 1. kattan düştü.
[Fotoğraf: AA]
Yaralıların sağlık durumları iyi
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayda hafif yaralanan gelin taburcu edildi, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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