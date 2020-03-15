Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında ortak karar aldı.

Alınan karara göre, Teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, evinden çalışmalarına uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecek.

İki aylık bu geçici uygulama ile; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet göstere şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin evde çalışmalarının önü açıldı.