Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çorum'daki ziyaret ve incelemelerinin ardından kentteki bir otelde düzenlenen değerlendirme toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.

Çorum'un her alanda geliştiğini ifade eden Turhan, Bakanlık olarak bu gelişmeye paralel kentteki ulaşımla ilgili yatırımları yerinde incelediklerini söyledi.

"Son aşamaya geldik"

Turhan, kentin en büyük beklentilerinden biri olan hızlı tren konusundaki gelişmelere değinerek, şöyle konuştu:

"Çorum'umuz, hızlı tren bekliyor. Ankara'dan Samsun'a hızlı tren projesinde son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Yıl sonuna kadar projenin tamamlanıp yapım çalışmaları için ihale hazırlıklarına başlıyoruz. Yıl sonunda projenin tamamlanmasıyla birlikte inşallah Delice-Çorum-Samsun arasının ihalesini de yapıp çalışmalara başlayacağız."

"Havaalanımızı inşallah Çorum'a kazandırmayı planlıyoruz"

Kentte demir yolundan sonra en büyük beklentinin havaalanı olduğuna dikkati çeken Turhan, "Çorum'un beklediği önemli bir ulaşım hizmeti de 2000'li yıllarda başlamış ancak yatırım programından çıkartılmış olan havaalanı projesi. Bunu da yerinde gördük, inceledik. Burayla ilgili olarak projenin güncellenmesinden sonra yatırım programına alıp havaalanımızı da inşallah Çorum'a kazandırmayı planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Bakan Turhan, sanayisi, ticareti, özellikle ihracatı diğer illere göre yüksek olan Çorum'a bu hizmeti kazandırmanın hükümetlerinin boynunun borcu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hayırlı uğurlu olsun. 2000'li yılların başında bir havaalanı projesi yapılmış, yüzde 24,17'lik bir fiziki gerçekleşme de olmuş. O havaalanının ölçüleri bugünkü Çorum'un ihtiyaçlarını karşılayacak ölçülerde değil. 30 metre genişliğinde ve 2 bin 10 metre uzunluğunda bir piste sahip havaalanı. Biz yeni havaalanını güncel şartlara göre yapmak istiyoruz. Boyutlarını arkadaşlarımız yeniden yerinde inceleyecek. Genel müdürümüze talimatı verdim. Bunlar yapıldıktan sonra yatırım programına alıp hep birlikte süreci yürüteceğiz. Biz milletimize verdiğimiz hiçbir sözü yerde bırakmadık."

"Çorum'da trafiğin yoğunlaştığı alanlara köprülü kavşaklar yapılacak"

Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan en önemli güzergahlar arasında yer alan Çorum-Osmancık kara yolunda yaklaşık 570 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünelleri ile yaklaşık 60 kilometrelik bölünmüş yolun gelecek yıl tamamlanarak trafiğe açılacağını anlatan Turhan, ayrıca Çorum'da trafiğin yoğunlaştığı bazı noktalarda köprülü kavşaklar yapılacağını söyledi.

Turhan, daha sonra Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve bürokratların da katılımıyla basına kapalı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.