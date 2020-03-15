Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de Antalya Kumluca açıkları 4,0 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.

Deprem saat 20.27'de 24 kilometre derinlikte meydana geldi.