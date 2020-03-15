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Antalya açıklarında 4,0 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında, saat 20.27'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Akdeniz'de Antalya Kumluca açıkları 4,0 büyüklüğünde bir deprem ile sallandı.
Deprem saat 20.27'de 24 kilometre derinlikte meydana geldi.
Etiketler: kumluca deprem Kumluca deprem antalya deprem antalya AkdenizSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 20:46
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