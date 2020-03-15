Haber Giriş: Kaynak: AA
Bilecik'te benzin istasyonunda yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul-Eskişehir yolunun Bilecik mevkisindeki benzin istasyonunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İstanbul-Eskişehir D-650 yolunun Bilecik Kurtköy kavşağında bulunan benzin istasyonunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Bölgeye gelen polis ekipleri, vatandaşların olay yerine yaklaşmaması için önlem aldı.
Etiketler: yangın bilecik benzin istasyonuSon Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 23:36
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