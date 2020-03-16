Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir derecede düştü.

Ankara'da da yüksek kesimlerde, gece saatlerinde kar yağışı etkili odu.

Bir süredir devam eden yüksek sıcaklıklar kentte -1 dereceye kadar düştü.