Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kış geri döndü: Ankara'ya kar yağdı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bir süredir etkili olan bahar havası Ankara'yı terk etti. Başkentin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Sıcaklıklar yurt genelinde hissedilir derecede düştü.
Ankara'da da yüksek kesimlerde, gece saatlerinde kar yağışı etkili odu.
Bir süredir devam eden yüksek sıcaklıklar kentte -1 dereceye kadar düştü.
Etiketler: Kar yağışı kar ankaraSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 08:55
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