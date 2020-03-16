Haber Giriş: Kaynak: AA
Motoru arızalanan bottaki sığınmacıların yardımına Sahil Güvenlik yetişti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, sığınmacıların içinde olduğu botun motoru arızalandı. Yardım isteyen 9 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bademli açıklarında bir grup sığınmacı, içinde bulundukları lastik botun motorunun arıza yapması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik botta bulunan Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı kurtardı.
Etiketler: izmir sığınmacı Sahil Güvenlik KomutanlığıSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 03:42
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