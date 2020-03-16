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Kırıkkale'de minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale-Samsun yolunda, minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Osman Benli idaresindeki minibüs, Samsun istikametine gittiği sırada Kırıkkale-Samsun kara yolunun 55. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Gümüşhane'den Ankara'ya giden Nizamettin Çimen'in kullandığı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle yola devrilen minibüsün sürücüsü Benli, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Aynı araçta bulunan ve ağır yaralanan Halil Benli de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından otobüste bulunan 35 yolcu ise başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Etiketler: yolcu otobüsü minibüs kırıkkale-samsun Kırıkkale kazaSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 08:47
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