Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Sinop'ta meydana gelen kazada 3'ü kardeş 4 çocuk hayatını kaybetti. İki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. Kaza, Sinop-Boyabat karayolunun 13’üncü kilometresinde meydana geldi.
Şahin Sucu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Araçlardan biri bariyerler sayesinde şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu.
Kazada, sürücülerin de aralarında olduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
10 yaşındaki Elif Naz, 8 yaşındaki Sevde ve 7 yaşındaki Feyza Sucu kardeşler ile 10 yaşındaki kuzenleri Tuğçe Nur Civelek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve babanın durumu ise ağır.
Etiketler: sinop kaza sinop boyabatSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 09:59
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