Karadeniz günlerdir yangınlarla mücadele ediyor.

Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Ordu, Samsun ve Giresun'da 147 noktada örtü ve orman yangını çıktı. Yangınların büyük kısmı söndürülürken, bazı noktalarda ise ekiplerin çalışmaları halen sürüyor.

Maçka'da örtü yangınları başladı

Maçka'ya bağlı Bahçekaya Mahallesi Seyitli mevkiindeki iki ayrı noktada örtü yangını başladı.

Yaklaşık 100 dönümlük alana yayılan yangının söndürülmesi için Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Maçka Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın, yerleşim yerlerine uzak alanda çıktı

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, yangının meydana geldiği bölgenin kırsalda yer aldığını ve yerleşim alanlarına yakın olmadığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ekiplerin kısa süre içerisinde yangına müdahale ettiklerini belirten Koçhan, "Yangının meydana geldiği alanda iki bağ evi bulunuyor. Mevsim nedeniyle bu evler de şu an kullanılmıyor. Ayrıca yangının bulunduğu alanda yer alan iki farklı yol, araçlarla müdahaleyi daha da kolaylaştırıyor. Rüzgarın şiddetinde herhangi bir değişiklik olmazsa birkaç saat içerisinde yangının kontrol altına alınacağını düşünüyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de yangının başladığı alana gelerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplerden bilgi aldı.

Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gün içinde Karadeniz Bölgesindeki yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Pakdemirli, "Pazartesi günü özellikle Trabzon ve diğer illerimizde çıkan yangınlarımız var ve Arsin'de başlayan yangınlarımız 15 farklı ilçede ve 65 ayrı noktada devam etti. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok. Bundan dolayı Allah'ımıza şükrediyoruz. Bu yangınların çeşidi örtü yangını." dedi.

55 yangından 38'inin söndürüldüğünü, 15'inin kontrol altına alındığını, 2'si için ise çalışmaların sürdüğünü belirten Pakdemirli, "Toplamda 260 hektar alan zarar gördü. Bunun 10 hektarı fındık bahçesi. Tarım Müdürümüzden aldığım bilgiye göre 10 hektarın hepsinde de önemli bir zarar yok." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Bunun sebebi nedir? İnsan müdahalesi olmadan bu kadar yangın çıkamaz. Yıldırım da düşmediğine göre burada insan faktörü ön plana çıkıyor. Burada tabii kasıtla ihmal, bu konuları araştıracak olan kolluk kuvvetleridir. Kolluk kuvvetleri bununla ilgili gerekli çalışmaları zaten yapıyor. Şu anda hava araçlarının uçamadığı bir ortamdayız. Bundan dolayı havadan müdahale kolay bir iş değil."

Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili 7 kişi hakkında soruşturma

Trabzon genelinde birçok alanda etkili olan örtü yangınlarıyla ilgili güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yangınlara sebebiyet verdiği öne sürülen 7 kişi belirlendi.

Bahçelerinde temizlik yaparken yangına neden olduğu ileri sürülen bu kişilerin ifadelerine başvuruldu.

Yangınlarla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı olarak devam ettiği öğrenildi.

Karadeniz'de çıkan yangınlarda terör ve sabotaj bulgusuna rastlanmadı

Karadeniz’de farklı noktalarda meydana gelen yangınlarla ilgili İçişleri Bakanlığından dün açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Karadeniz’in farklı noktalarında meydana gelen yangınların çıkış nedenleri ile ilgili takip ve araştırmaların ilgili kurumlar ve valilikler kanalı ile sürdürüldüğünü belirtti.

Bugüne kadar terör ve sabotaj nedeniyle çıkan bir yangın olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bölücü terör örgütünce bu tür üstlenmelerin propaganda amaçlı yapıldığı bilinmektedir. Bu konuda herhangi bir tespit yapıldığında gerekli bilgilendirmeler resmi kanallar tarafından kamuoyuna yapılmakta olup bunun dışındaki açıklamalara itibar edilmemelidir."

Kaynak:AA