Ankara'da iş yerinden evine giden Ayşe Mertoğlu, yol kenarında yaralı bir at gördü.

Atın sahipsiz olduğunu düşünen Mertoğlu, yaralı hayvanın kurtarılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Ekiplerin ambulansla hayvan hastanesine götürdüğü at, tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: AA]

Mertoğlu, ayağında sorun olduğunu fark ettiği ata karşı duyarsız kalmadığını belirterek, "Atı yaralı bulunduğu yerde yalnız bırakmadım. Ekipler trafikten olsa gerek geç geldi. Duyarlı olunması gerektiğini düşünüyorum. Herkesin yapması gerekeni yaptım." dedi.

Kaynak: AA