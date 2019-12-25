Karst'taki panel Ahmet Arslan Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Konu "Fetihleri Anlamak, Fatihleri Anmak" olunca Serhat şehri Kars seçildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan panel, Sultan Alparslan'ın 990'ıncı doğum yıl dönümü anısına düzenlendi.

Panelde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, fetihlerdeki manevi temele dikkat çekti.

"Daha ordular, komutanlar, askerler gelmeden önce buralara gelen, yerleşen konuştukları ve yaşadıkları ile çevresindeki bütün insanlara örnek olan maneviyat önderlerini tanıyoruz, görüyoruz. İşte Ebu'l Hasan Harakani dediğiniz bütün bir İslam düşünce tarihinin köşe taşlarından bir tanesi."

Okçular Vakfı tarafından düzenlenen panelde Türklere Anadolu kapılarını açan Sultan Alparslan yad edildi.

Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ise şunları aktardı:

"Medeniyetimizin taşıyıcı şahsiyetlerinden Sultan Muhammed Alparslan Anadolu'nun ve Ani'nin fatihidir. Dolayısıyla anmak ve anlamak üzerine buradayız."

Toplantı öncesinde panele katılanlar ok attı

Panele, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği panel, uzman tarihçilerin sunumu ile sona erdi.

Toplantı öncesinde ise panele katılanlar ok attı.

Kaynak: TRT Haber