Trabzon'da balıkçılar sezonun ilk avından istavritle döndü

Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayıp gece saatlerinde "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçı gemisi, 23 mürettebatıyla sezonun ilk avı için bekleyişe başladı.

Yaklaşık 30 kilometrelik kıyı mesafesinin 6 saatte kontrol edilmesinin ardından, gün doğumunun ardından Akçakale açıklarında ağlar denize bırakıldı.

Titizlikle işlerine odaklanan balıkçılar, ağları yaklaşık 2 saatte topladı. Ağlara vuran balıklar, tür ve büyüklüğüne göre ayrılarak kasalara dolduruldu.

Sezonun ilk avını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşayan balıkçılar, Karadeniz'de arayışlarını sürdürüyor.

"Hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz"

Balıkçı teknesinin kaptanı Halil İbrahim Bozoklu, av yasağının kalmasıyla denize açıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Avlanma yasağı sürecinde geminin bakımını yapıp sezona hazırlandıklarını belirten Bozoklu, "Sezonun açılmasıyla gece 12.00'den sonra denize çıktık. Sabaha kadar dolandık balık göremedik. Beklentimiz istavrit olmasıydı. Sabah olmasıyla birlikte bir ağ attık, istavrit aldık" dedi.

"Palamut olmayacak gibi"

Bozoklu, bu sene hamsiden umutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Palamut olmayacak gibi bir pozisyon var. Şu an hamsi görünüyor denizde yani hamsiden çok umut var. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Hamsi bu sene bol olacak inşallah inanıyoruz. Hedefimiz, 3,5 ay kadar hamsimiz olsa hem balıkçı tekneleri kendini kurtarır hem de elemanlarımız para kazanır."

Gemi çalışanlarından Özkan Yılmaz ise sezonun başlaması dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, "Rızkımız için çıktık denize. Rızkımız buydu, Allah bunu nasip etti, bunu aldık. Umutluyuz denizden. Deniz bereketlidir, denizin rızkı bitmez" diye konuştu.

Geminin işletmecilerinden Mehmet Bozoklu da suyun sıcak olmasından dolayı artık Karadeniz'de eskisi kadar balık olmadığına değinerek, "45 senedir deniz sektöründeyim. Denizde şu an palamut ve istavrit çok görünmüyor. Ama mevlam bir kapı kapatır, bir kapı açar. Bakarsın hamsi yoğun olur" dedi.