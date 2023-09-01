Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ildeki narkotik operasyonlarının detaylarını paylaştı.
Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir zehir taciri ile 279 kilogram esrarın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, Diyarbakır'daki operasyonda da bir zehir taciri ile 110 kilogram skunk ele geçirildiğini belirtti.
Operasyonları düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.
MERSİN VE DİYARBAKIR’DA NARKOTİK BİRİMLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 2️⃣ ZEHİR TACİRİ VE ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2023
❌#Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 2️⃣7️⃣9️⃣ kilo esrar maddesi ele geçirildi.
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