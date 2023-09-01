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Türkiye
AA 01.09.2023 11:10

Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı, 279 kilogram esrar ve 110 kilogram skunk ele geçirildi.

Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ildeki narkotik operasyonlarının detaylarını paylaştı.

Mersin'de Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince bir zehir taciri ile 279 kilogram esrarın ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, Diyarbakır'daki operasyonda da bir zehir taciri ile 110 kilogram skunk ele geçirildiğini belirtti.

Operasyonları düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.


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Ali Yerlikaya Diyarbakır İçişleri Bakanlığı Mersin Narkotik Uyuşturucu
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