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Türkiye
AA 01.09.2023 11:16

Çanakkale'de 184 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ve Ayvacık ilçelerinde 184 düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonlarda, insan kaçakçılığı iddiasıyla 9 zanlı gözaltına alındı.

Çanakkale'de 184 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: AA]

Ezine'nin Akçakeçili köyü Aktaş Ovası ile Ayvacık'ın Gülpınar köyü Kumbağlar mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekiplerince operasyon başlatıldı.

Ekipler, 184 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 7'si Türk, biri Afganistan, biri Mısır uyruklu 9 zanlıyı yakaladı.

Ayrıca, insan kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen minibüs, kamyonet, bot ve bot motoruna el konuldu.

Gözaltına alınan 9 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Düzensiz göçmenler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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Çanakkale Düzensiz Göçmenler
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