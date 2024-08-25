Trabzon Havalimanı'nın yeni hizmet binaları 27 Ağustos'ta açılacak

Bakan Abdulkadir Uraloğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustos'ta Trabzon'da havalimanının yeni hizmet binaları ile bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

İki bakan, açılışın ardından şehrin doğal güzelliklerinden Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylası’nda incelemelerde bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, modernize edilen hizmet binalarıyla Trabzon Havalimanı'nın kapasitesini artırırken yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini aktardı.

Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesini daha da artıracağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ulaşım projelerimizle hem Trabzon'un ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun."