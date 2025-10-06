Açık 19ºC Ankara
AA 06.10.2025 18:45

Tozlu Göleti kıyısında balık ölümleri görüldü

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde suları çekilen Tozlu Göleti kıyısında balık ölümleri görüldü.

Tozlu Göleti kıyısında balık ölümleri görüldü

Çiftçilerin sulama için kullandığı Tozlu Göleti'nde su seviyesinin azalmasıyla yaşanan balık ölümleri, bölge halkında endişeye neden oldu.

Kepiç Mahallesi Muhtarı Cemil Ertem, göletteki su seviyesinin ilk defa bu kadar çekildiğini söyledi.

Göleti çiftçilerin sulama için kullandığını belirten Ertem,"Havaların kurak gitmesinden dolayı göletimizde su azaldı. Bir ay önce belediye başkanımız burayı kapattırdığı halde tekrardan çiftçilerimiz pancar sulamak için açmak zorunda kalmışlar. Balıklar bu yüzden ölmüş olabilir." dedi.

Tozlu Göleti kıyısında balık ölümleri görüldü

Ertem, bölgedeki insanlardan duyup gölete geldiklerinde balık ölümlerini gördüklerini dile getirdi.

Tozlu Göleti kıyısında balık ölümleri görüldü

İlk defa böyle bir manzarayla karşılaştıklarını anlatan Ertem, şunları kaydetti:

"Ben buradan doğdum büyüdüm ve 60 yaşını geçtim, böyle bir sıkıntı hiç yaşamadım. Sular en az 30 metre çekilmiştir. Hiçbir balık öldüğünü görmedim ama işte bugün geldik ki balıklar ölmüş. Yazık. Onlar da bir can taşıyor. Yüzde 90 suların çekilmesi balıkların ölümüne sebep olmuştur. Yağış yok."

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme amacıyla su ve balıklardan numune alındığı öğrenildi.

