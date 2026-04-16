TRT Haber 16.04.2026 07:11

Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, toz taşınımına dikkat edilmesi gerektiğini, özellikle kronik hastalığı bulunanların dışarı çıkmamaya özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel meteorolojik uyarı haritasını yayımladı. Haritaya göre, Türkiye genelinde 6 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Toz taşınımı uyarısı verilen iller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla.

Uzmanlar, vatandaşların görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, özellikle solunum rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Toz Taşınımı
