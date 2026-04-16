Toz taşınımı uyarısı: 6 il için sarı alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel meteorolojik uyarı haritasını yayımladı. Haritaya göre, Türkiye genelinde 6 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Toz taşınımı uyarısı verilen iller: Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Muğla.

Uzmanlar, vatandaşların görüş mesafesinde düşüş, hava kalitesinde azalma ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, özellikle solunum rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Sarı kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.