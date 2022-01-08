Bornova'ya 10 kilometre uzaklıkta bulunan 500 nüfuslu Eğridere Mahallesi'ndeki bazı evlerde, 2019 yılının ocak ayındaki yağışlara bağlı olarak çatlaklar oluşmuştu.

Yağışların ardından bölgede meydana gelen heyelanda bir ev yıkılmış, 11 binada ise hasar oluşmuştu. AFAD tarafından yapılan teknik inceleme sonucunda mahallenin bir kısmı boşaltımıştı.

34 evin zarar gördüğü belirlendi

Cumhurbaşkanlığı, Eğridere'deki 248 bin metrekarelik alanı "afete maruz bölge" ilan etti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgedeki 34 evin heyelan nedeniyle zarar gördüğü belirledi.

TOKİ aracılığıyla bölgede çalışmalara başlayan Bakanlık, mahallenin üst tarafında oluşturulan Yukarı Eğridere Mahallesi'nde 34 müstakil evin inşası için çalışma yürütüyor. Bu kapsamda mahalle içindeki yollar da yenilendi.

"10 evin temelini attık"

Şantiye şefi Abdullah Öztürk, vatandaşlara en iyi evleri yapmak için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirtti:

"Proje kapsamında 34 köy evi, bir mescit, şadırvan, altyapı ve çevre düzenlemesi işi yapılmaktadır. Çalışmalarımızı mayıs gibi bitirip hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar 10 evin temelini attık. Evler 90 metrekare olacak. Parsel alanları 300 ile 350 metrekare arasında değişmektedir. Projemiz tamamıyla deprem yönetmeliğine uygun yapıldı."

"Tüm görevliler üzerine düşeni yaptı"

Heyelanın mahalle sakinlerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Mahalle muhtarı Hüseyin Şeker ise şunları söyledi:

"2019 yılında oluşan heyelanın ardından tüm görevliler üzerine düşeni yaptı. Evlerimizin mayıs ve haziran ayı gibi teslim edileceği bilgisini aldık. Bundan dolayı çok mutluyuz ve gururluyuz. Başta Cumhurbaşkanımız, milletvekillerimiz ve bürokratlara teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız mağdurdu ama çalışmaları görünce memnunlar. Vatandaşlarımız en kısa sürede evlerine geçecekler. Devletimiz evleri hasar gören vatandaşlara kira desteği de yaptı."