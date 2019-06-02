Toplu Konut İdaresi (TOKİ), konuta erişmekte zorlanan, daha önce konut sahibi olmayan vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor.

Özellikle dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olmasını hedefleyen TOKİ, bu yıl 15 bin 220 konutun satışını gerçekleştirdi.

Bu yıl 20 bin 670 konutu vatandaşlara teslim eden idare tarafından 10 bine yakın konutun da ihalesi yapıldı.

TOKİ 842 bin 324 rakamına ulaştı

Konut ve sosyal donatı üretim hedefini her yıl artıran TOKİ, 2003-2019 tarihleri arasında "Planlı Kentleşme ve Konut Üretimi Seferberliği" kapsamında 81 ildeki 3 bin 682 şantiyede 842 bin 324 konut rakamına ulaştı.

Sosyal konut üretimine ağırlık veren TOKİ, dar ve orta gelirli ailelerin yanı sıra engelli, emekli, gazi ve şehit yakınları için de konut üretiyor.

Bu kapsamda TOKİ'nin son 16 yılda ürettiği konutların 721 bin 195'i sosyal konut niteliğinde gerçekleşti. Bu rakam toplam konut üretiminin yüzde 86,17'si oldu.

Satılan konut sayısı 727 bin 163'e, teslim edilen konut sayısı ise 697 bin 412'e ulaştı. İdare tarafından yapım ve proje işleri aşamalarında olan 110,9 milyar liralık (KDV dahil) 5 bin 996 ihale sonuçlandırıldı.

Kaynak: AA