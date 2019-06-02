Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
- Adana: 05.58
- Adıyaman: 05.44
- Afyonkarahisar: 06.13
- Ağrı: 05.20
- Aksaray: 06.00
- Amasya: 05.47
- Ankara: 06.01
- Antalya: 06.16
- Ardahan: 05.18
- Artvin: 05.22
- Aydın: 06.26
- Balıkesir: 06.21
- Bartın: 05.58
- Batman: 05.32
- Bayburt: 05.30
- Bilecik: 06.12
- Bingöl: 05.33
- Bitlis: 05.27
- Bolu: 06.04
- Burdur: 06.16
- Bursa: 06.15
- Çanakkale: 06.26
- Çankırı: 05.56
- Çorum: 05.51
- Denizli: 06.21
- Diyarbakır: 05.36
- Düzce: 06.05
- Edirne: 06.21
- Elazığ: 05.38
- Erzincan: 05.35
- Erzurum: 05.27
- Eskişehir: 06.10
- Gaziantep: 05.49
- Giresun: 05.36
- Gümüşhane: 05.33
- Hakkari: 05.23
- Hatay: 05.56
- Iğdır: 05.16
- Isparta: 06.15
- İstanbul: 06.13
- İzmir: 06.27
- Kahramanmaraş: 05.50
- Karabük: 05.58
- Karaman: 06.06
- Kars: 05.18
- Kastamonu: 05.53
- Kayseri: 05.53
- Kırıkkale: 05.58
- Kırklareli: 06.19
- Kırşehir: 05.57
- Kilis: 05.51
- Kocaeli: 06.10
- Konya: 06.07
- Kütahya: 06.13
- Malatya: 05.43
- Manisa: 06.25
- Mardin: 05.35
- Mersin: 06.01
- Muğla: 06.25
- Muş: 05.29
- Nevşehir: 05.56
- Niğde: 05.58
- Ordu: 05.38
- Osmaniye: 05.54
- Rize: 05.27
- Sakarya: 06.08
- Samsun: 05.43
- Siirt: 05.29
- Sinop: 05.46
- Sivas: 05.44
- Şanlıurfa: 05.43
- Şırnak: 05.28
- Tekirdağ: 06.19
- Tokat: 05.45
- Trabzon: 05.31
- Tunceli: 05.36
- Uşak: 06.17
- Van: 05.22
- Yalova: 06.13
- Yozgat: 05.53
- Zonguldak: 06.01
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.09, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.40, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.38, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 05.48'de eda edilecek.
Kaynak: AA