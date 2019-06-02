Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bölgede öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu'da 5 il için uyarı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise genelinde hava parçalı bulutlu geçecek.

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Tahmine göre, sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 6, Ardahan'da 8, Ağrı'da 9, Erzurum'da 10, Iğdır'da 15, Tunceli'de 16 ve Erzincan'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Iğdır ve Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 27, Kars'ta 26, Erzurum ve Ardahan'da 25 derece.

Kaynak: AA