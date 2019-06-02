Köpekli arama timleri, keskin nişancılar, arama noktaları... Sincan'daki güvenlik tedbirlerine bir yenisi daha eklendi.

FETÖ davalarında hava tehditleri "İHA" kalkanıyla önlenecek. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nü artık "İHASAVAR" koruyacak.

ASELSAN'ın geliştirdiği sinyal bozucu sistem, ilk kez bir cezaevinde kullanılmaya başlandı.

Terörle mücadelede aktif rol alan "İHASAVAR" şimdi de FETÖ davalarında, havadan gelecek tehditlere karşı görev yapacak. Böylece darbe girişimi sanıklarının yargılandığı duruşma salonlarının güvenliği havadan da sağlanmış oldu.

Aselsan'ın geliştirdiği portatif "İhasavar" kolayca taşınabiliyor. 3 kilometre içindeki drone ve insansız hava araçlarını tek tek tespit ediyor. Hava araçlarının seyrüsefer, veri ve görüntü aktarım frekanslarını aynı anda karıştırıyor.

Bu özellikleriyle "İHASAVAR", Sincan'daki olası bombalı saldırı ya da casusluk girişimlerini engelleyecek.

Haber: Yiğitcan Karatepe