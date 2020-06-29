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Tokat'ta yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.
Niksar istikametinden Erbaa yönüne giden Cemalettin Öztürk'ün kullandığı yolcu minibüsü, D-100 kara yolu Tepekışla mevkisinde, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Tokat yolcu minibüsü trafik Kazası erbaaSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 21:29
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