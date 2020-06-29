Haber Giriş: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 40 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilen 40 sığınmacı kurtarıldı.
Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan yabancı uyruklular, lastik botla Çıplak Ada sahilinden Ege Denizi'ne açıldı.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 40 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna alındı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sığınmacılar kıyıya çıkarıldı.
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