Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 100 parça tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir antikacıda 100 parça tarihi eser ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Haziran'da ilçede faaliyet gösteren bir antikacıya operasyon düzenledi.
Operasyonda, farklı arkeolojik dönemlere ait 50 ok ucu ile Grek ve Roma dönemine ait 50 sikke ele geçirildi.
İş yerindeki bir kişi gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi sikke tarihi eserSon Güncelleme: 29 Haziran 2020 Pazartesi 20:59
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