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Bitlis'te 3 kilo 34 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te şüphe üzerine durdurulan minibüste 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin girişinde şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Araçta yapılan aramada 3 kilo 34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Minibüsteki şüpheliler E.İ. ve H.B. gözaltına alındı.
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