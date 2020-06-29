Haber Giriş: Kaynak: AA
Batman'da 3 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: İHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde 3 ev yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Gercüş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar gereği, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları virüsten korumak için Yolağzı Mahallesi'nde 3 evin karantinaya alındığı bildirildi.
Evlere giriş çıkışların yasaklandığı ifade edilen açıklamada, bölgede başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.
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