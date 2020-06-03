Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı
[Fotoğraf: İHA]
Tokat’ın Zile ilçesinde, yıldırım isabet eden cami minaresinin külahı yıkıldı.
Zile ilçesinde yağmurun başlamasından kısa süre sonra yıldırım düştü.
Yıldırımın isabet ettiği Kislik Camii'nin minaresinin külahı yıkıldı. Minareden düşen taşlar etrafa saçılırken, o esnada avluda kimsenin olmaması faciayı önledi.
[Fotoğraf: DHA]
Sesle birlikte dışarı çıkan mahalle sakinleri ise gördükleri manzara ile şaşkınlık yaşadı.
Maddi hasarla atlatılan olay sonrasında minarenin onarılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: yıldırım Tokat minare Kislik Camii camiSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 03:40
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